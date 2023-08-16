شمس الكويتية: أغنيتي الجديدة نسوية.. وخالد يوسف “ضحك عليّ وهزأني”

“القدس العربي”: تحضّر الفنانة شمس الكويتية لألبوم غنائي باللهجة المصرية، وقد بدأت بتصوير أولى أغنياته التي حملت عنوان “أنا عايزة بحر”، قالت إنها خاصة بالنساء وتتضمن الحديث عن الهدوء والبعد عن الضغط، وهو ما تحتاج إليه المرأة.

وأضافت شمس في كواليس تصوير الأغنية لموقع “فوشيا” أن المرأة تختلف عن الرجل، فهي حسّاسة أكثر وتتعرض للتعب بسرعة، على عكس الرجل الذي خلقه الله قويًا ويحتمل أكثر.

وبشأن مشاركتها مع المخرج المصري خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في دراما رمضان 2023، قالت شمس: “خالد أستاذ، وعندما أكون تحت كاميرا خالد فأشعر أنني مع دكتور نفسي، والتجربة مخيفة، لكنها قد تتكرر، وحاولت أهرب من خالد يوسف من المشاركة لكنه رفض”.

وتابعت خلال حديثها عن المخرج المصري: “هزّأني وقلي انت كفنانة بكرا الناس هتنسى أغانيكي حتى لو كان عندك عمل هو الوحيد اللي يأرشفك، فاشتغل معي بأسلوب تأنيب الضمير، إنوا أنا سأختفي وما يكون إلي ذكر، وإنوا الجمهور ما رح يفتكرني إلا بالتمثيل مع خالد يوسف، يعني ضحك عليّ”، بحسب موقع فوشيا.