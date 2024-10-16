شنقريحة في زيارة لنواكشوط أولويتها تنويع واستدامة التعاون العسكري وخبراء يرون أن لا خيار أمام الجزائر وموريتانيا سوى التضامن

نواكشوط –«القدس العربي» : أحيطت زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري لنواكشوط باهتمام كبير، حيث خصص له استقبال رسمي في مطار نواكشوط جمع إلى الترحيب الحفاوة البالغة، وقابله مباشرة بعد وصوله الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وتسلم منه رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأدرجت وزارة الدفاع الجزائرية زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة لموريتانيا التي جاءت استجابة لدعوة من نظيره الموريتاني الفريق المختار بله شعبان، ضمن “تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الموريتانية”، وأكدت الوزارة “أن هدفها هو بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وأعرب الفريق أول السعيد شنقريحة في تصريحات صحافية بعد مقابلته الرئيس الموريتاني “عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال المخصص له من قبل الرئيس، مسلماً إياه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومبلغاً إياه تحياته وتهانيه على إثر إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة على رأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة “بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الموريتاني والجزائري”، مؤكداً “أن المستقبل يحمل في طياته مزيداً من الفرص لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

ومع أن المعتاد في مثل هذه الزيارات هو إحاطة نتائجها الحقيقية بالكتمان، فالمؤكد أن زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة لموريتانيا تأتي في ظرفية خاصة يستمر فيها تدهور الأمن في منطقة الساحل، كما تزداد فيها الحركات الجهادية المسلحة قوة مستفيدة من الحالة الناجمة عن الانقلابات العسكرية التي تتالت في باماكو ووغادوغو ونيامي.

كما تأتي هذه الزيارة في ظرف تمر فيه منطقة الساحل الإفريقي بتطورات متسارعة، حيث توطد التحالف العسكري والأمني بين دول مالي وبوركينافاسو والنيجر بعيداً عن التنسيق مع موريتانيا والجزائر الجارتين الملاصقتين، بل إن النظام الحاكم في مالي ألغى اتفاقية المصالحة الموقعة عام 2015، بين الحكومة المالية وثوار الطوارق، وهي الاتفاقية التي رعتها الجزائر والتي ظلت تشكل حجر الزاوية في علاقاتها مع حكومة باماكو.

كما أدى تحالف نظام باماكو مع فاغنر والدخول في مطاردات لثوار الطوارق وصلت لعمق الأراضي الموريتانية وقتل فيها مواطنون موريتانيون، إلى توتر شديد في العلاقات مع نواكشوط التي دفعتها هذه التطورات لأخذ الحيطة ونقل وجودها العسكري على الحدود مع مالي للجاهزية القتالية بعد أن كان مجرد مراقبة للحدود.

كل هذا يحكم على موريتانيا والجزائر اللتين تواجهان تحديات أمنية متشابهة، بالتنسيق القوي لضمان أمن حدودهما الشاسعة، الممتدة على منطقة خطيرة مفتوحة أمام العصابات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر وبالمخدرات.

ومما تحرص عليه موريتانيا في مثل هذه الزيارات، هو إقناع جارتيها المتخاصمتين المغرب والجزائر، بأن لها الحق الكامل في توطيد علاقاتها مع كل واحدة منهما دون أن يمس ذلك علاقاتها بالأخرى.

فإذا كانت نواكشوط تستقبل اليوم الفريق أول السعيد شنقريحة، فإنها استقبلت في نوفمبر الماضي الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية قائد المنطقة الجنوبية، ضمن الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية، الذي ناقش عدداً من القضايا العسكرية والأمنية.

وأكد الدكتور ديدي ولد السالك الأستاذ في جامعة نواكشوط ورئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في توضيحات لـ “القدس العربي” “أن الهدف من زيارة قائد لقان الجيش الجزائري شنقريحة هو محاولة تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية مع موريتانيا، لأن الجزائر في وضعها الحالي شبه محاصرة: فمن الشرق تحدها ليبيا ويسيطر على حدودها قائد الجيش في الشرق الليبي الجنرال حفتر وهو موال للإمارات، والإمارات في عداوة شديدة مع الجزائر، وفي غربها المغرب خصمها اللدود تاريخياً، وفي جنوبها صارت عندها مشاكل أمنية مع مالي بعد تدخل فاغنر وإلغاء الحكومة العسكرية في مالي اتفاقية الجزائر لعام 2015”.

وقال: “عملياً، الجزائر في وضعها الأمني حالياً وحتى العسكري شبه محاصرة وبالتالي لا خيار أمامها إلا اللجوء إلى تعزيز العلاقات مع موريتانيا، فهي ترتبط مع موريتانيا بحدود طويلة؛ كما ترتبط مع منطقة الساحل ومالي بصفة خاصة بحدود كبيرة تزيد على 2032 كلم، وبالتالي فإن تنسيق الأمن والعسكري مع موريتانيا حالياً أمر ضروري للجزائر لمحاولة تخفيف الاختناق”.

وأضاف الدكتور ديدي: “رغم أن الجزائر هي الدولة الأقوى عسكريا وأمنيا في المنطقة، لكن محاصرتها من هذه الحدود الثلاث يجعلها في اختناق وتوجس أمني؛ وبما أن منطقة الساحل تشكل عمقا استراتيجيا للجزائر فشراكتها مع موريتانيا وتعزيز العلاقات مع موريتانيا متنفس لها؛ وهو مع ذلك إعادة للتوازن في منطقة المغرب العربي بصفة عامة وبمنطقة الساحل بصفة خاصة”.