شهادات خطيرة تظهر مدى العنصرية.. أسرى مرضى يتعرضون لإهمال ممنهح بهدف القتل البطيء 

غزة- “القدس العربي”:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى في سجن النقب يواجهون أوضاعا صحية قاسية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون بحقهم.

ونقلت عن محاميها فادي عبيدات، بعد زيارته لسجن النقب، أن الأسير أحمد عزمي عبد الرحمن حناتشة (24 عاما)، يعاني من مرض مزمن وهو تخثر الدم منذ أن كان عمره 17 عاما، خاصة بعد الاعتقال الأول الذي أمضى به 20 شهرا، كما يشتكي من تجلطات منتشرة في أنحاء جسده كافة، ومشكلة في الأعصاب أدت إلى مشكلة في الرئة، لافتة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إجراء أي فحوصات له، رغم أنه كان يتم علاجه بمستشفى عالية ومستشفى الأردن، وكان يتلقى مطعوما للرئة كل أربع سنوات.

وهذا الأسير كان قد تعرض لكسر في إصبع يده اليسرى، أثناء انفجار ألعاب نارية في احتفال شارك فيه قبل اعتقاله، وكان من المفترض إجراء عملية جراحية له، ولكن تم اعتقاله، ونقل بعدها إلى مستشفى بالقدس، حيث أجريت صورة أشعة وتم تبديل ضمادة الجرح.

والأسير حناتشة اعتُقل في شهر ديسمبر من العام الماضي، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري، وهذا التمديد الأول للأسير لمدة ستة أشهر.

أما الأسير أيمن أحمد محمود أبو عرب (50 عاما)، فيعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، تؤثر فيه وتصيبه بالدوخة والإسهال المستمر، ولا يُسمح له بتلقي العلاج، بالرغم من مطالبته المستمرة بإدخال أدوية الغدة الدرقية، كما يعاني من إصابة سابقة باليد اليمنى كان من المفترض إجراء عملية له في الأوتار والعصب، وتم إحضار تقارير طبية، إلا أن عيادة السجن أبلغته فيما بعد بعدم وجود علاج له، وقد تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري، وتم تمديده مرتين، كل مرة لستة أشهر.

كذلك يعاني الأسير عصام سامي أحمد صدوق (44 عاما) من مدينة طولكرم، من التهاب مزمن في القولون منذ سنة 2012، ويتلقى العلاج، وقد أجري له منظار قبل 14 يوما في مستشفى “سوروكا”، وتم إبلاغه بضرورة إجراء صورة طبقية بشكل مستعجل، وهذا الأسير اعتقل في سبتمبر من عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 21 عاما.

كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز الأسير المقعد منصور موقدة بظروف صحية مأساوية، حيث يتواجد حاليا في “عيادة سجن الرملة”، وهي العيادة التي يطلق عليها الأسرى مصطلح “”مقبرة الأحياء”، كونها تفتقر إلى أدنى المقومات الطبية ولا تصلح لمعالجة الحالات المرضية وتشخيصها كما يجب، باعتبار أن ما يقدم للأسرى من دواء فيها هو مسكن (الأكامول) التي تقدم علاجاً لكل مرض وداء.

والأسير موقدة يعد أحد الحالات المرضية الخطيرة القابعة داخل سجون الاحتلال، حيث يحتجز في العيادة منذ 22 عاماً بسبب وضعه الصحي الصعب، فخلال عملية اعتقاله أُصيب بعدة رصاصات بجسده سببت له شللا في الأجزاء السفلية، وتهتكا في الجهاز الهضمي في المعدة والأمعاء والمثانة، وقد أُجريت له العديد من العمليّات الجراحيّة الصّعبة والمعقّدة عقب اعتقاله، ولا يزال يعاني من أوجاع حادة بكافة أنحاء جسده بسبب إصابته، ويشتكي من مشاكل بالعينين والأسنان، ويتناول المسكنات لمساعدته على تجاوز حدة الآلام التي يعاني منها على مدار الساعة.

وتزداد حاليا حالته خطورة، نتيجة للإهمال الطبي الذي يتعرض له بشكل ممنهج، حيث يماطل الاحتلال في متابعة علاجه وإجراء الفحوصات الدورية له، عدا عن سوء الأوضاع الاعتقالية التي يُحتجز فيها والتي ساهمت بتدهور وضعه، علماً بأن حالته تستدعي المتابعة الحثيثة.

جدير ذكره أن الأسير موقدة اعتقل في شهر يوليو من العام 2002 وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد وتم تحديده لاحقاً لـ30 عاماً، وأهو أب لأربعة أبناء.

إلى ذلك فقد أشارت الهيئة إلى أن الأسيرات الفلسطينيات، وعددهم 31 أسيرة بينهن أمهات، وزوجات ومريضات، وفتيات قاصرات، ويعانين من أوضاع صحية ومعيشية صعبة، حيث يتعرّضن جميعهن لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ودون أي مراعاة لحقوقهن التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن ضمن الأسيرات هناك ثلاثة يخضعن لسياسة الاعتقال الإداري وهن، سماح حجاوي ورغد الفنة، وروضة العجمي.