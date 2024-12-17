شهادات لمواطنين فلسطينيين عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدنيس مساجد وكنائس ومقابر في قطاع غزة

غزة- «القدس العربي»: بينما تعلو أصوات الدمار وتتصاعد ألسنة النيران، كان مسجد الاستقامة في حي الجنينة شرق مدينة رفح يروي قصته الأخيرة. المسجد، الذي كان يوما منارة للروحانية والتعليم في المنطقة، تحول في لحظات إلى ركام، فيوم نسف الاحتلال مأذنته، لم يكن فقط استهدافًا لمبنى، بل كان إعلانا واضحا لحرب إبادة تستهدف الهوية والتراث الفلسطينيين.

مقطع الفيديو الذي وثق عملية نسف المئذنة يعكس مدى التخطيط الممنهج خلف تلك الجريمة. المشهد كان بمثابة صدمة عميقة لأهالي المدينة الذين كانوا يعتبرون المسجد جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.

أحد السكان، يدعى خليل فحجان، 42 عاما، قال: «كنت أصلي في مسجد الاستقامة منذ طفولتي، وعندما شاهدت مئذنته تنهار أمام عيني، شعرت أن قطعة من روحي قد دُمرت».

ووصف خلال حديثه لـ«القدس العربي» لحظة الدمار بأنها «خسارة للروح الجماعية والروحانيات» التي كانت تجمع أهالي الحي في هذا المسجد.

ولكن تعمد الاحتلال نسف وتدمير مسجد الاستقامة في رفح لم يكن الحادثة الوحيدة، بل مجرد مثال على سلسلة طويلة من الاستهداف الإسرائيلي الذي طال دور العبادة والمقابر في قطاع غزة.

أرقام وحقائق

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى الآن، تم تدمير 814 مسجدا بالكامل من أصل 1245 مسجدا في القطاع، أي ما نسبته 79%، فيما تعرض 148 مسجدا آخر لأضرار جسيمة.

ولم تسلم الكنائس من بطش الاحتلال، حيث دُمّرت 3 كنائس بشكل كامل في مدينة غزة.

أما المقابر، فقد تعرضت 19 مقبرة من إجمالي 60 في القطاع للاستهداف، بينها 8 دُمّرت بالكامل و11 تضررت جزئيا.

المشهد المروع لجرافات الاحتلال وهي تجرف القبور وتبعثر رفات الموتى يمثل استفزازًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والدينية، وفقا لحقائق أوردها إكرامي المدلل، المتحدث باسم وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة خلال حديثه لـ«القدس العربي».

«قطعة من روحي تم تدميرها»

إحدى النساء التي فقدت عائلتها إبان حرب السابع من أكتوبر، وتُدعى أم يوسف الغلبان، قالت لـ«القدس العربي»: «عندما جرفت الجرافات الإسرائيلية قبر والدي وأُلقت رفاته على الأرض، شعرت وكأن الاحتلال يحاول قتل ذكرياتنا ومستقبلنا معا».

أم يوسف وقفت حائرة تشاهد رفات والدها ملقاة ومبعثرة على الأرض، وفي ذهنها تدور العديد من التساؤلات: «ما سبب هذا التدنيس؟ يقلقون الميت في رقاده! هل أبي الميت يقدر على فعل شيء لهم؟ لقد مات وارتاح من هذا الهم! لما الإصرار على تدنيس قبره وقض مضجعه؟ ألا يكفي هؤلاء الصهاينة المجرمون ما يفعلونه في الأحياء؟».

الأبعاد القانونية والدينية

الحقوقي صلاح عبد العاطي يصف هذه الجرائم بأنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى محو التراث الإنساني والهوية الفلسطينية، وإعادة تشكيل قطاع غزة ديموغرافيا.

وأكد خلال حديثه لـ«القدس العربي» أن استهداف المساجد، والكنائس، والمقابر يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يمنح الأماكن الدينية حماية خاصة باعتبارها ممتلكات مدنية.

عبد العاطي أوضح أن هذه الجرائم تدخل في نطاق جرائم الحرب وفق القانون الدولي، خاصة في ظل شمولها استهداف المستشفيات، المدارس، والبنية التحتية.

وأضاف أن الجهود الأممية ما زالت قاصرة عن وقف هذه الجرائم، بالرغم من التحقيقات الدولية والإدانات.

وشدد على أن هذه الجرائم تُعتبر خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.

وفقًا للمدلل، يُدرك الاحتلال أهمية المساجد والكنائس في تشكيل الهوية الفلسطينية ونشر القيم. المساجد ليست فقط أماكن للعبادة، بل مصانع للقيم والإرادة، ولهذا قرر الاحتلال تدميرها ضمن حرب دينية تهدف إلى محاربة ظواهر التدين.

المقابر لم تسلم أيضًا، حيث سعى الاحتلال إلى التمثيل بجثامين الشهداء وانتهاك حرمة الموتى. الجريمة لم تقتصر على القتل، بل امتدت لتشمل بقر البطون، قطع الأطراف، وتجريف القبور بالجرافات، والتعرية من الملابس، وإبقاء الشهداء عراة، وإطلاق النيران على أجسادهم بعد خروج الأرواح منها.

وأشار متحدث الأوقاف الإسلامية في غزة إلى ممارسة الاحتلال عمليات دفن مهينة للشهداء من خلال استخدام الجرافات الضخمة التي تقوم بتمزيق الجثامين وإلقائها في حفر كبيرة ثم تغطيتهم بالقمامة، مستشهدا بما حدث في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين، وكذلك مستشفى كمال عدوان، حيث عُثر على مقابر أرقام جماعية للشهداء، تكشف الحقيقة الوحشية والصورة المرعبة للاحتلال.

إلياس الجلدة، مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية بغزة، أشار إلى أن استهداف الكنائس إلى جانب المساجد يكشف طبيعة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد كافة المدنيين في غزة. الكنائس لا علاقة لها بأي نشاط مقاوم، ومع ذلك طالتها آلة الدمار الإسرائيلية.

الجلدة أكد لـ«القدس العربي» أن مسؤولية الصمود ومقاومة الاحتلال تتطلب إيصال صوت غزة إلى العالم وفضح تلك الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف كل مقومات الحياة.

أحد المسيحيين في غزة، يُدعى جورج حنا، قال: «كنيستي كانت ملاذًا للأمل والسكينة، واليوم أصبحت أطلالًا. الاحتلال يريد أن يسلبنا إيماننا وثباتنا».

جريمة بحق الأحياء والأموات

تدنيس الاحتلال للمقابر يُعد جريمة مضاعفة. فقد تم تجريف 15 مقبرة في قطاع غزة، وسُرق 2300 جثمان، إضافة إلى التنكيل بجثامين الشهداء والموتى. وفي مشاهد صادمة، تُركت رفات الموتى مكشوفة لتكون طعاما للحيوانات والطيور، بحسب المدلل.

المدلل أشار أيضا إلى أن هذه الجرائم تُظهر حقدا دفينا ضد الفلسطينيين، حيث يُجسد الاحتلال حقده في تمزيق أجساد الموتى وتجريف مقابرهم. هذه الأفعال تمثل استفزازا صارخا لكل مشاعر الإنسانية.

ويقول أبو خالد (39 عاما) أحد سكان مدينة غزة: «كنا نزور قبور أحبائنا لنتذكرهم ونقرأ الفاتحة، واليوم لم يتبقَ شيء لنزوره. هذا أكثر ما يمزق قلوبنا».

صمت وعجز

يقول المدلل: «الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق قطاع غزة تتم بغطاء عالمي ودعم أمريكي سافر». في ظل هذا الدعم، تبدو المنظمات العالمية عاجزة عن وقف العدوان أو محاسبة الاحتلال، بحسب تعبير متحدث وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة.

ولكن في الوقت نفسه، يرى الحقوقي عبد العاطي أن هناك جهودا قانونية بدأت تأخذ مجراها عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الولايات القضائية الدولية، الذي يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام محاكم دولية لا ينتمي إليها الضحايا أو الجناة.

عبد العاطي أشار إلى أن هذه الجرائم، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب جهدا مكثفا لتوثيقها وتحويلها إلى قضايا دولية ذات طابع قانوني قوي.

وأوضح أن الأدلة المتوافرة تُثبت أن استهداف المساجد والكنائس والمقابر في غزة لم يكن عشوائيا، بل جاء ضمن استراتيجية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وإبادة التراث الإنساني في القطاع.

وأضاف أن الجهود القانونية التي بدأت تتبلور على الساحة الدولية تُعد خطوة مهمة لمحاسبة الاحتلال، لكنها بحاجة إلى ضغط سياسي ودعم من المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طالما تمتع بها الاحتلال.