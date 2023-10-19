شهادة طبيب عن قصف المشفى المعمداني: مذبحة لم نشاهد في حياتنا مثلها

غزة ـ «القدس العربي»: كان رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى المعمداني الدكتور فضل نعيم، شاهدا على كل تفاصيل المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال وراح قضيتها حوالى 500 شهيد.

وارتكبت إسرائيل واحدة من أبشع المجازر في القطاع، إذ استهدفت طائراتها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وقد أسفرت الغارة الجوية عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين وتحول جثامين بعض الشهداء لأشلاء مبعثرة وتفحم البعض الآخر. إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.

ولم تكن هذه هي الغارة الأولى على مستشفى المعمداني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد استهدفته طائرات الاحتلال في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما أدى إلى إصابة 4 من كوادره الطبية، وتعرض بعض أقسامه للتدمير. ويقول نعيم لموقع «الجزيرة نت»: «ما كنا نعتقد لحظة أن يكون هناك قصف على المستشفى بهذه الطريقة الهمجية».

وفوجئ بصوت الانفجار مساء يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وللحظة أصيب بالحيرة بين شعور سابق بالأمان داخل المستشفى وواقع الانفجار الذي تناثر معه كل إحساس بأن الاحتلال يتورع عن فعل كل جريمة.

ويواصل: أما الحقائق فكانت أكبر من الصدمة، فأطباء المستشفى فوجئوا بدخول الجرحى عليهم في غرف العمليات، وعمت الفوضى كل شيء، ولم يمض وقت طويل حتى تبين حجم الفاجعة التي أصابت الناس داخل المستشفى وخارجه، فأشلاء الضحايا متناثرة، وأجساد الشهداء تملأ المكان، وإصابات الضحايا مختلطة بالدماء النازفة على الأرض، ونوعية الجروح غير مسبوقة.

وحسب قوله «الجروح التي أصيب بها الضحايا عبارة عن جروح قطعية، وتشير إلى أن القنبلة التي استخدمت من نوع خاص والمقصود هو قتل أكبر عدد من الأفراد، وأنا شاهدت الجروح فكانت كما لو أن هناك سكاكين انفجرت في الجموع وقطعت أجسادهم وأطرافهم وهذا يدل على أن هذه القذيفة متخصصة في مثل هذه الإصابات».

وأضاف أن «القوة التدميرية والنوعية لهذا القصف ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن «فأمس صباحا (الأربعاء) وجدنا جثة طفل فوق أحد أسطح المستشفى، وفي المساء وجدنا جثة طفل آخر في الكنيسة الموجودة داخل المستشفى، ووجدنا رؤوس أطفال فوق المباني».

وبين أن «المذبحة التي حدثت لم نشاهد في حياتنا مثلها، ولن ننساها، لأن بعض أبناء وأزواج أهالي العاملين بالمستشفى موجودون داخله، ونحن في لحظة الحدث لم يكن المصاب من النازحين من خارج المستشفى فقط لكن أسرنا أيضا كانت في الداخل بحثا عن الأمان، فكانت مشاعرنا مشتتة بين واجبنا الإنساني في إنقاذ الناس، ومشاعرنا وعواطفنا نحو أهلنا الذين قد يكون من بينهم شهداء وجرحى».

ويختم: إسرائيل ارتكبت واحدة من أبشع المجازر في القطاع المحاصر، إذ استهدفت بالقصف مستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

والثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن غارة إسرائيلية على هذا المستشفى أودت بحياة 471 فلسطينيا.

لكن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت الخميس، إنها لم تحمل أي جهة مسؤولية قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال للأناضول عما «إذا كانت الحكومة الفرنسية وجدت تصريح إسرائيل بأن المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تعرض للقصف من قبل مجموعات فلسطينية والأدلة التي قدمتها مقنعة».

وأفادت لوجندر أن فرنسا أدانت «الهجوم على المستشفى المعمداني، وننتظر الكشف عن ملابسات الحادثة بشفافية كاملة» مؤكدة أن بلادها لم تنسب مسؤولية الهجوم لأي طرف.

وردا على سؤال آخر حول عدم ذكر فرنسا لإسرائيل خلال إدانتها الهجوم على المستشفى، قالت إن حكومة بلادها لديها شكوك حول الهجوم، وإنها طالبت بتوضيحها. في حين امتنعت لوجندر عن الإجابة على سؤال ثالث، بخصوص منع تظاهرات التضامن مع فلسطين في فرنسا.

يذكر أن المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) يقدم الرعاية الصحية لسكان قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية في القدس، وتأسس نهاية القرن 19 الميلادي على يد البعثة التبشيرية التابعة لإنكلترا، ويقدم خدماته لأقدم أحياء غزة المكتظة بالسكان مثل الشجاعية والزيتون.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على «اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته» أطلقت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.