شهادة مثيرة لمؤرخ اسكتلندي بارز: فلسطين قديمة قدم القراءة… والحمض النووي دليل

لندن – «القدس العربي»: قدم المؤرخ الاسكتلندي البارز وليم داريمبل شهادته بشأن الجذور التاريخية لدولة فلسطين، مؤكدا أنها قديمة قدم القراءة نفسها.

في مقابلة أثارت اهتمامًا واسعًا، قدم

وأثناء ظهوره على قناة «نوفارا ميديا»، أوضح داريمبل في شهادة تربط بين التاريخ القديم والعلوم الحديثة أن اسم فلسطين موثق منذ آلاف السنين، في النقوش المصرية والآشورية وكتابات هيرودوت.

وأضاف أن التحاليل الجينية الحديثة تثبت أن الفلسطينيين المعاصرين يرتبطون وراثيًا بسكان العصر البرونزي، ما يعزز أحقيتهم التاريخية في الأرض والدولة. وفي الختام قال إن «الفلسطينيين كانوا هناك دائما»، مضيفا أن «الوقت قد حان الآن بالنسبة لهم للحصول على دولة وعلى العالم أن يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف».وحتى اليوم، تعترف أكثر من 140 دولة بعضوية فلسطين كدولة مستقلة، فيما تستمر الضغوط الشعبية والسياسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية لدفع المزيد من الدول إلى اتخاذ مواقف رسمية بهذا الاتجاه.

ويعتبر الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أساسية نحو إعادة التوازن السياسي، وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استنادًا إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.