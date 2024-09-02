شهداء جدد في غزة … و«القدس العربي» ترصد تفاصيل مجزرة «البرميل المتفجر»

غزة ـ «القدس العربي»: قصفت قوات الاحتلال مركبة في مدينة غزة، وكذلك تجمعا للمواطنين أمام مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، فضلا عن منازل في مخيم البريج ومناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جدد، فيما لا يزال سكان في خان يونس يستذكرون المذابح التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضدهم قبل انسحابه من بعض المناطق.

وسقط أربعة شهداء وعدد من المصابين في قصف استهدف مركبة تتبع بلدية مدينة غزة، خلال سيرها أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة جرّاء قصف مدفعي طاول محيط مسجد بدر في حي الزيتون.

كذلك انتشلت فرق الدفاع المدني شهيدين في قصف شقة سكنية لعائلة “الأعرج” عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعا للمواطنين أمام مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وقال محمود بصل، متحدث جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان: “5 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين أمام مدرسة الفاخورة في جباليا”. وقال مصدر ميداني لـ “الأناضول”، إن “القصف استهدف نقطة لبيع الخبز الجاهز شمالي القطاع”.

كذلك ذكرت مصادر طبية أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجراح، في قصف نفذته طائرة حربية على أحد المنازل في مخيم البريج.

كما استشهد مواطن وسقط عدد من المصابين عندما استهدفت طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين، في منطقة أرض أبو ستة القريبة من شارع صلاح الدين شمال مخيم النصيرات.

وفي خان يونس، تتوزع يوميات الأهالي بين تذكر حكايات الموت تحت القصف، والعودة لتفقد المنازل المدمرة، بعد انسحاب الاحتلال من بعض المناطق.

فقبل نحو ثلاثة أيام من الانسحاب، استهدف الاحتلال منزلاً من 5 طوابق، يعود لآل زعرب في منطقة بطن السمين، وسط خان يونس، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، وسقوط عشرات المصابين، بالإضافة إلى 5 شهداء على الأقل، فيما تستمر عمليات انتشال الشهداء.

ويؤكد عز الدين أبو صبحة، سائق في الدفاع المدني في غزة، أن المنزل كان يقطن فيه نحو 6 عائلات من النازحين، قبل أن تتم تسويته بالأرض.

ويشير حماد رشوان، الذي يقع بيته قبالة المنزل المقصوف، إلى أن الأهالي استخرجوا جثث الشهداء الخمسة بأيديهم، فيما تبقى شهداء آخرون تحت الأنقاض، لم ينجحوا في انتشالهم حتى الآن.

ويوضح لـ “القدس العربي” خلال حديثه: “نحفر بأيدينا، نحتاج إلى أدوات تكسير ثقيلة وكوادر ضخمة من أجل إزالة الأنقاض وانتشال الشهداء”.

ويتحدث يسري أبو غالي، من الأهالي، أن بيت آل زعرب قُصف بواسطة برميل متفجر. ويبين لـ “القدس العربي” أن أجساد الشهداء تناثرت إلى أشلاء صغيرة لدرجة أن هناك شهداء لم يستطيعوا التعرف عليهم حتى الآن.

ويمسك الرجل بيده فراشاً “كان ينام عليه أطفال، تحولت جثثهم إلى أشلاء ويقول: “هذا الفراش تصبّغ بلون الدم الأحمر”.