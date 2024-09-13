شهداء في استهداف لمنازل وخيام نازحين… وقصف مقرّ قيادة الاحتلال في «نتساريم»

غزة ـ «القدس العربي»: سقط عدد من الشهداء في غزة، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين، فيما ضربت المقاومة مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في محور “نتساريم”.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو زيد في شارع المستوصف في حي الزيتون في مدينة غزة.

كما سقط شهيد في قصف منزلا لعائلة نتيل في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا، حيث سقط هناك أيضا ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في قصف لمنزل يعود لعائلة حسان في منطقة بئر النعجة.

وسقط ثمانية شهداء في محيط النصيرات وسط القطاع جراء قصف ثلاثة منازل في ساعة متأخرة من ليل الخميس وفجر أمس الجمعة.

كما ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شهداء سقطوا في قصف منزل لعائلة السلي قرب منطقة السوق وسط مخيم النصيرات، وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال طفل من تحت ركام منزل تلك العائلة. كذلك سقط شهيدان هما امرأة وطفل وأكثر من 10 إصابات بجراح مختلفة في غارة استهدفت منزلا لعائلة عقل في منطقة شارع العشرين في المخيم. وفي غارة جوية أخرى سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف منزل لعائلة أبو عريبان يؤوي نازحين من عائلة حمدونة.

في الموازاة، نقلت إلى مشفى الأقصى جثامين أربعة شهداء في حالة تحلل، جرى التعرف على ثلاثة منها، وهي لفتيين اثنين ورجل مسن، في حين بقي الرابع مجهول الهوية، وقد كان برفقتهم وهو عبارة عن هيكل عظمي تبقى من ملابسه البنطال.

وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وسقط عدد من المصابين، في قصف الدبابات الإسرائيلية منزلاً في منطقة مواصي رفح

كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال نحو خيام النازحين في المنطقة ذاتها.

عسكرياً، أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لـ “الجهاد الإسلامي”، أنها قصفت “بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابعا للعدو الصهيوني في محور نتساريم” في قطاع غزة.

فيما أكد ضابط إسرائيلي لمراسل قناة 12 العبرية أن “الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم حقيقي في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، بل يكتفي بحماية نفسه فقط”.

وأضاف أن “مقاتلي “حماس” قد اكتسبوا جرأة إضافية، وينفذون عمليات غير معقدة على المحور مما يتسبب في قتل الجنود الإسرائيليين”.