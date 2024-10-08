شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ومحيط مستشفى “كمال عدوان”- (فيديو)

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف وإطلاق نار أثناء توغل جيش الاحتلال في بلدة ومخيم جباليا ومناطق أخرى شمال قطاع غزة، هو الثالث منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ عام.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة جباليا ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وذكروا أن الجيش الإسرائيلي وطائراته المسيرة يطلقون النار على كل من يتحرك وسط المخيم وفي مناطقه الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين أثناء محاولاتهم النزوح.

وأشار الشهود إلى أن الأطقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى المصابين والشهداء بسبب استهدافها من القوات الإسرائيلية.

ولفتوا إلى أن الجيش يقصف بالمدفعية محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال) بشكل متواصل منذ ساعات الصباح.

وحول محاور التوغل شمال القطاع، قال شهود عيان إن الجيش يتوغل في مناطق متفرقة من مخيم جباليا انطلاقا من السياج الشرقي، وفي محيط منطقة دوار أبو شرخ (غرب المخيم) ومحيط دوار “التوام” (شمال غرب مدينة غزة).

وبالتزامن مع اجتياح الجيش الإسرائيلي، أطلقت وزارة الصحة بغزة نداء استغاثة حذرت فيه من توقف جميع المستشفيات في محافظتي غزة والشمال نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان إنها “توجه النداء الأخير قبل توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود”.

وأضافت: “نناشد كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية”.

يسأل ولا أحد يجيب.. شاب فلسطيني يبحث عن والدته بين جثامين الشهداء في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/q4HUmfzlse — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2024

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وفي تطورات أخرى وسط وجنوب القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط مدينة رفح.

كما تشتعل نيران بشكل كثيف شمال مخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على المنطقة، حسب شهود.

(الأناضول)