شهداء في قصف إسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مدينة غزة- (فيديو)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الجمعة/ السبت، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.

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جانب من وصول شهــيد وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الزيتون شرق غزة. pic.twitter.com/UjiwsijGXv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

🚨#محدث | شهيد و3 مصابين من عمارة سكنية لعائلة “طافش” بعد قصف من طائرات الاحتلال في حي الزيتون ، والشهيد هو من جباليا النزلة وهو:- – محمود عوض الهالول pic.twitter.com/oh03wv5bBd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2025

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة “طافش” في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد “الكنز” في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.

◾ جثمان شــهيد ارتقى جراء قصف عمارة سكنية محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة pic.twitter.com/AYoBl1ihRC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2025

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.

(وكالات)