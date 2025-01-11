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شهداء في قصف إسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مدينة غزة- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

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غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الجمعة/ السبت، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة “طافش” في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد “الكنز” في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.

(وكالات)

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