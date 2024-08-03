الضفة.. استشهاد 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مركبتين في طولكرم- (فيديوهات)

رام الل-“القدس العربي”-(وكالات): استشهد 9 فلسطينيين، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتين قرب مدينة طولكرم، كما أصيب 3 آخرون في اقتحام الجيش لمخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، إن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف ثان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركبة في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية أكتابا شرق طولكرم.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن “طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى إلى اشتعالها بشكل كامل”.

وأوضحت أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها”.

بدوره، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل “4 فلسطينيين في هجوم بطائرة مسيرة في طولكرم”.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: “تم قتل الأربعة (فلسطينيين) خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش في طولكرم”.

وأضاف: “بتوجيهات استخبارية من الشاباك (جهاز الأمن العام)، تم تصفية الخلية بطائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي”.

احتجاز جثامين

أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي الارتباط الفلسطيني عن وجود أربعة شهداء بقصف مركبة ثانية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم السبت .

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت جثامين الشهداء .

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) نقلت عن مصادر محلية قولها إن “طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى إلى اشتعالها بشكل كامل”.

وأضافت المصادر أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها”.

وفي وقت سابق السبت، نقلت “وفا” عن مدير مستشفى “الشهيد ثابت ثابت” الحكومي بطولكرم (لم تسمه)، قوله إن “5 شهداء وصلوا إلى المستشفى، جثث متفحمة، تم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم”.

وذكرت الوكالة أن “طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان في المنطقة الواقعة بين بلدتي زيتا وعتيل شمال طولكرم، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها”.

مشاهد جديدة للمركبة التي استهدفها قصف الاحتلال على الطريق الواصل بين عتيل وزيتا شمال طولكرم pic.twitter.com/3o6G00lfi0 — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) August 3, 2024

|قصف مركبة على الطريق الواصل بين عتيل وزيتا شمال طولكرم.

يا الله💔💔💔💔 pic.twitter.com/AxshaF73Mr — ʙ ᴀ ʀ ᴀ ᴀ 𓂆 . (@b2rooa) August 3, 2024

متابعة | عدد من الشهداء في استهداف مركبة على الطريق الواصل بين عتيل وزيتا شمال طولكرم pic.twitter.com/ipGyQhzSWN — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) August 3, 2024

وسبق أن قال جيش الاحتلال، في بيان آخر، إن طائرة مسيرة تابعة له “هاجمت مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك مع قواته التي كانت تقوم بعملية في طولكرم”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، السبت، إلى 9 أشخاص، وإلى 604 في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، منذ توسيع عملياته في الضفة بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبل ظهر السبت، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات مدينة طولكرم وفرضت حصارا مشددا على مخيمها، وجرفت شوارع وبنية تحتية فيه، قبل أن ينسحب منه بعد 4 ساعات، بحسب تلفزيون فلسطين.

وفي مدينة نابلس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة (شرق).

وأضافت: “طواقمنا تتعامل مع إصابة لطفل (14 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة لشاب (19 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وإصابة ثالثة بالرصاص الحي”.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، صعد المستوطنون اعتداءاتهم، فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مخلفا إضافة إلى الشهداد نحو 5 آلاف و400 جريح و9 آلاف و920 معتقلا، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.