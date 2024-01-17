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 شهداء في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمركبة قرب مخيم بلاطة في الضفة المحتلة- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

صورة من الأرشيف لاقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة، شرق نابلس، في 23 نوفمبر 2023- ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عدداً من الشبان استشهدوا في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة، فجر اليوم الأربعاء، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت “وفا” عن مصادر أمنية أن طائرة مسيّرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.

وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت  قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف “الهلال الأحمر” ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.

وقالت “الهلال الأحمر” إنها تمكّنت من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، لافتة الى أنه تم انتشال أشلاء أحد الشبان الذين يبدو أنهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين شبان آخرين إلى جانب المركبة قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم بلاطة شرقي نابلس، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عدداً من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

(وكالات)

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