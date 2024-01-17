 شهداء في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمركبة قرب مخيم بلاطة في الضفة المحتلة- (فيديوهات)

صورة من الأرشيف لاقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة، شرق نابلس، في 23 نوفمبر 2023- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عدداً من الشبان استشهدوا في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة، فجر اليوم الأربعاء، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت “وفا” عن مصادر أمنية أن طائرة مسيّرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.

🎥- مسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة قرب مخيم بلاطة شرق #نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/EaT7bjMORP — عربي بوست (@arabic_post) January 17, 2024

وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف “الهلال الأحمر” ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.

مصادر محلية: لحظة قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم بلاطة شرقي نابلس الليلة الماضية. pic.twitter.com/xi5WMJtmQH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2024

وقالت “الهلال الأحمر” إنها تمكّنت من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، لافتة الى أنه تم انتشال أشلاء أحد الشبان الذين يبدو أنهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين شبان آخرين إلى جانب المركبة قبل أن تنسحب من المنطقة.

تغطية صحفية: مساجد مدينة نابلس تنعى الشقيقين سيف ويزن النجمي ومحمد القطاوي الذين ارتقوا بعد قصف الاحتلال مركبتهم قرب مخيم بلاطة شرقي المدينة فجر اليوم. pic.twitter.com/kl3G9unXJh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم بلاطة شرقي نابلس، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عدداً من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

(وكالات)