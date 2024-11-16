شمال غزة يباد.. إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في بيت لاهيا وتنسف منازل بجباليا

غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تشهد عمليات نسف للمنازل في إطار الإبادة المستمر منذ أكثر من عام.

وأفادت مصادر طبية، بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدفهم ببلدة بيت لاهيا.

◾ استــشهاد الطفل خالد إبراهيم غانم في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة pic.twitter.com/n8k5H38B1J — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2024

وفي ذات السياق، أفاد شهود عيان، أن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفا كثيفا استهدف مناطق بيت لاهيا ومدينة جباليا، ونقل عدد من الإصابات لمستشفى “المعمداني” و”كمال عدوان”.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عشرات المنازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا، حيث سُمعت انفجارات عنيفة وشُوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المكان.

وفي 5 أكتوبر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)