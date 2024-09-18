شهداء في قصف منازل ومدرسة تؤوي نازحين… وتواصل انتشال جثامين مذبحة البريج

غزة ـ «القدس العربي»: نفذت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية طالت عدة مناطق في غزة، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.

ففي مدينة غزة، استشهد ثمانية مواطنين، وسقط الكثير من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة ابن الهيثم التي تؤوي نازحين، والواقعة في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن هناك حالات إصابات خطيرة نقلت إلى المشافي، جراء الغارة العنيفة على مدرسة الإيواء.

كما أعلنت فرق الدفاع المدني عن تمكنها من انتشال شهيدين و8 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “حجاج” في حي الزيتون.

في حين استشهد 8 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين مأهولين في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني على منصة “تليغرام”.

وقال الدفاع المدني، في بيانه الأول، إن “طواقمه في رفح انتشلت شهيدين من استهداف منزل لعائلة القاضي في منطقة حي الزهور (شمال)” .

وفي بيانه الثاني قال إن طواقمه في “خان يونس انتشلت 6 شهداء من عائلة حويج، نازحين في منزل مستهدف يعود لعائلة النجار (جنوب)”.

وفي وسط قطاع غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف، من انتشال جثامين ستة شهداء بينهم الصحافي محمد أبو شوقة، من أسفل ركام منزلي عائلة أبو شوقة والترتوري شرقي البريج، التي تعرضت الثلاثاء لاستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها.