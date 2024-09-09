شهداء في محرقة منازل في غزة… وأوامر تهجير جديدة

غزة – “القدس العربي”: نفذ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، محرقة منازل جديدة في غزة، حيث قصف عددا منها، موقعا شهداء ومصابين، وسط أوامر تهجير في الشمال، وتفاقم معاناة المستشفيات في ظل ندرة الوقود.

ففي مدينة غزة، أفادت مصادر محلية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة أبو بكر في حي تل الهوا وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المبيض في حي التفاح.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر من السكان بينهم مسن، في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو سمعان في حي الصبرة.

وفي وسط القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر الدامية، واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة اللوح في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

وقبل هذا القصف، شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على منزل لعائلة أبو هويشل في الحي ذاته. وذكر جهاز الدفاع المدني بأن الاستهداف أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

كما هاجمت إحدى الطائرات منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وسقط كذلك 3 شهداء في قصف قرب معبر رفح البري.

في غضون ذلك، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق عدة في شمال غرب القطاع .

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي خريطة عبر موقع “اكس”، داعيا إلى إخلاء أحياء مختلفة تعد “منطقة قتال خطيرة” .

إلى ذلك، حذّر مستشفيا “الإندونيسي” و”كمال عدوان” شمال قطاع غزة، من خروجهما من الخدمة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل أقسامهما، في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيليين ومنع دخول الوقود.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يهاجم “العربية” و”الحدث”

وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة انتقادات لقناتي “العربية” و”الحدث”، بسبب طريقة تغطيتهما للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها بـ “غير الموضوعية”.

وأعرب في تصريح صحافي، عن استغرابه واستهجانه لما وصفها بـ”حالة الهبوط الإعلامي الحاد التي انزلقت لها قناتا العربية والحدث في الاصطفاف إلى جانب رواية الاحتلال الإسرائيلي، ضد رواية ومظلومية شعبنا الفلسطيني العظيم، الذي يتعرض للإبادة الجماعية”.

واتهم القناتين بأنهما لم يكن لهما “موقف مسؤول” أمام جرائم الاحتلال الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وضد المدنيين الفلسطينيين، وقال “بل إن سياستهما التحريرية تُظهران تأييداً صادماً لسياسة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”.