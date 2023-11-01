شهداء وإصابات جراء غارات إسرائيلية عنيفة في اليوم الـ26 من الحرب على غزة

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بانتشال ستة شهداء وعدة إصابات، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي منزل عائلة كريزم مقابل عيادة الفاخورة، غرب بلدة جباليا، شمال القطاع.

وذكرت مصادر أن عدة شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة العمريطي غرب مسجد الدعوة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت المصادر بوصول 8 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي بعد استهداف منزل لعائلة أبو العيش في (بلوك 2) بمخيم جباليا.

(وكالات)