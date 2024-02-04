شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على دير البلح وحي الرمال ومخيم النصيرات في غزة- (صور)

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الأحد، جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي منطقة الحكر بدير البلح، وسط القطاع، استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كذلك، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء استهدافهم من قبل طائرة مُسيّرة بين مفترقي السرايا والطيران وسط مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما شهد شارع البركة في دير البلح قصفا إسرائيليا، كما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

ولليوم الـ121 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27,365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66,630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

(وكالات)