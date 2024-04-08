شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة على رفح ومخيم النصيرات- (فيديو)

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الأحد، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في مدينة رفح ومخيم النصيرات بقطاع غزة، كما تعرض محيط المستشفى الكويتي في المدينة لغارات إسرائيلية عنيفة ليلة الأحد/ الإثنين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مواطنين في بلدة النصر شمالي رفح.

وتم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال فجر اليوم شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ولازال هناك عدد آخر تحت الأنقاض.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، واصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة.

(وكالات)