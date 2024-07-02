شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي عنيف على وسط وجنوب قطاع غزة واستهداف للنازحين في خان يونس- (فيديوهات)

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب مواطنون آخرون ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وعلى حي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع.

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إرتقاء طفل جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/HCUusjIOhm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

▪️ الاحتلال يطلق قنابل إنارة شرق مدينة خانيونس. pic.twitter.com/ZQtnNrJwWp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

🔴 شاهد .. وصول إصابات إلى مستشفى ناصر جراء غارة للاحتلال في محيط سوق الدراجات النارية في قيزان النجار جنوب خانيونس. pic.twitter.com/a2khFQUMxC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2024

(وكالات)