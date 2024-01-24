شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة

غزة: استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وجرح أخرون، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز في خان يونس جنوبا.

واستشهد ما لا يقل عن 7 مواطنين غالبيتهم من النساء، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل يعود لعائلة زامل، ما أدى لاستشهاد كل من: دعاء، ومحمود، ومريم، وعلي، وسعاد، ونور، وفاطمة زامل.

كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، استشهد شاب وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة صناعة الوكالة في غرب المدينة، فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، إثر استهداف الطائرات الحربية استراحة على شاطئ البحر في خان يونس، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمنطقة الغربية من محيط مستشفى ناصر في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,450 شهيدا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.