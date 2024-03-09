شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة- (فيديو)

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في استهداف الجيش الإسرائيلي مجددا لمئات الأشخاص أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات شرق مدينة غزة وغربها.

وأفادت مصادر طبية بأن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد استهدافهم من طائرات مسيرة إسرائيلية أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات في منطقتي دوار الكويت (شرق) ودوار النابلسي (غرب).

وأضافت المصادر أن جراح العديد من المصابين خطيرة للغاية ولا تتوفر إمكانيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة.

وأعنف حوادث الاستهداف كان في 29 فبراير/ شباط الماضي، عندما أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، لا سيما الطحين (قمح)، ما خلَّف 118 شهيدا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

قتلت صناديق الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات على غزة 5 أشخاص فجأة، واليوم تسقط مظلات فارغة دون مساعدات، وقبل ذلك سقطت في البحر وقبلها عند الاحتلال، وجزء منها يسقط في الشوارع يتقاتل عليه النّاس الكِرام! أوقفوا هذه المهزلة.. المعابر البرية هي الطريق السليم لكنكم تخافون "إسرائيل" pic.twitter.com/AppYE155Wi — Yasser (@Yasser_Gaza) March 9, 2024

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)