شهداء وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على منازل جنوب وشمال غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، فجر الاثنين، جراء قصف جوي إسرائيلي لعدد من الأهداف من بينها منازل شمال وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة عنيفة من الغارات على منازل في مدينة غزة وشمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن وقوع شهداء وعشرات الجرحى.

وفي رفح، دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً لعائلة “أبو هلال” فوق رؤوس ساكنيه، ما أودى بحياة 9 فلسطينيين على الأقل وعدد من المصابين، وفق مصادر طبية.

ونقل المراسل عن المصادر الطبية وشهود عيان وقوع أضرار جسيمة بعدد من المنازل المجاورة للمنزل المقصوف، وهو ما تسبب بهذا العدد من القتلى والجرحى.

في الأثناء، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت حانون شمالي القطاع. وأفاد شهود عيان أن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق “البلدية” و”شارع القرمان” و”شارع النعايمة” في البلدة، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تستخدم الفسفور "المحرم دولياً" خلال غارات طيرانها على قطاع غزة. pic.twitter.com/S9te3nOios — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 9, 2023

وفي بيت لاهيا شمالي القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية منازل تتبع لعوائل “عودة” و”بعلوشة” و”نصر الله” و”أبو عون”، موقعة شهيدا واحداً وأكثر من 20 إصابة بجروح متفاوتة، بحسب مصادر أمنية.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قرب “دوار الكويت” شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

أما في خانيونس (جنوب)، فقد قصفت مقاتلات إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل منزلاً لعائلة “أبو العمرين”، مُخلفة شهيدة على الأقل وعدد من الإصابات.

كما أفادت مصادر طبية بوقوع 7 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة “حرارة” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلاً آخر بجوار مسجد اليرموك وسط المدينة.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات مكثفة ومتواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

قصف المسجد الغربي وبعض المنازل من حوله في مخيم الشاطئ قبل قليل غارات عنيفة لم تتوقف على قطاع غزة pic.twitter.com/b3kOV5YaHQ — محمد نشوان – غزة (@MohmdNash) October 9, 2023

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف “أكثر من 500 هدف” لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنّها على القطاع عقب عملية حركة حماس.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت “خلال الليل.. بقصف أكثر من 500 هدف لمسلحي حماس والجهاد الإسلامي”.

"شاهد جديد على جرائم الاحتلال"

تغطية صحفية: استشـ ـ ـهاد الطفل راكان سامح أحمد.. جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة حمدان في تل الزعتر شمال قطاع غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uhPvHSvK0i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وفجر الاثنين قالت القناة الـ12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

(وكالات)