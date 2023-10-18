شهداء وجرحى بـ”قصف إسرائيلي” على مسجد وسط غزة 

غزة: استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مسجد شهداء الأقصى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقال مصدر طبي: “قتل فلسطينيون، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مسجد شهداء الأقصى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، (دون تحديد العدد).

وأضاف المصدر، أن القصف “تسبب بدمار واسع بالمنطقة، والطواقم الطبية لا تزال تعمل على نقل المصابين من المنازل القريبة”.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية “طوفان الأقصى”، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(وكالات)