شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين غربي غزة- (فيديو)

غزة: استهدفت المدفعية الإسرائيلية، صباح الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غربي مدينة غزة يقطن فيها مئات النازحين، ما أسفر عن شهداء وجرحى في صفوفهم.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن الدبابات الإسرائيلية قصفت بعدة قذائف مدرسة للأونروا في حي الرمال غربي مدينة غزة تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين.

من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي، بأن القصف أسفر عن استشهاد 10 نازحين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة بعضها خطيرة.

وأوضحت أن الأطقم الطبية حاولت التعامل مع الإصابات بإمكانيات طبية محدودة من خلال استخراج الشظايا من أجسادهم بدون تخدير وتضميد الجروح.

شهادات خاصة للجزيرة حول استشهاد وإصابة العشرات جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rwF3e1nX51 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 29, 2024

وشهد حي الرمال خلال الليلة الماضية، غارات إسرائيلية جوية ومدفعية هي الأعنف منذ أكثر من شهر بعد تراجع الآليات العسكرية من الحي في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)