22 شهيداً بقصف إسرائيلي عنيف على رفح ومخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات، ليلة الأربعاء/ الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح. وفي وقت سابق، قالت المصادر إن طيران الاحتلال نفذ غارتين قرب بوابة صلاح الدين وخربة العدس في محافظة رفح.

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وحي الزيتون بمدينة غزة (شمال).

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات بجروح إثر شن الطيران الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس، غرب مخيم النصيرات.

وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، بمدينة دير البلح (وسط) المجاورة.

“يا حبيبتي يابا ليش سبتيني”.. شاب فلسطيني يودع طفلته الرضيعة “ميرفت” التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي في قصف على منازل مأهولة بالنصيرات وسط قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/7iQua5i6jo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 21, 2024

وفي تطور آخر، نقلت “وفا” عن مصادر طبية أن الصحافي إيهاب نصر الله، وزوجته، لقيا حتفهما، فيما أُصيب أطفالهما الثلاثة بحروق شديدة، إثر قصف شنه الإسرائيلي الاحتلال على منزلهم في حي الزيتون، بمدينة غزة.

وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.

(وكالات)