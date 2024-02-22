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22 شهيداً بقصف إسرائيلي عنيف على رفح ومخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة- (فيديوهات)

22 - فبراير - 2024

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واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وحي الزيتون بمدينة غزة (شمال).

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات بجروح إثر شن الطيران الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس، غرب مخيم النصيرات.

وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، بمدينة دير البلح (وسط) المجاورة.

وفي تطور آخر، نقلت “وفا” عن مصادر طبية أن الصحافي إيهاب نصر الله، وزوجته، لقيا حتفهما، فيما أُصيب أطفالهما الثلاثة بحروق شديدة، إثر قصف شنه الإسرائيلي الاحتلال على منزلهم في حي الزيتون، بمدينة غزة.

وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.

(وكالات)

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  1. يقول ابو عمر:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:00 ص

    أليس منكم رجل رشيد لوقف نزيف الدم في قطاع غزة ومنع إسرائيل من اجتياح رفح وتدميره بالكامل. لأسف الشديد لايوجد أدنى تكافؤ للقوة بين المقاومة وجيش الاحتلال كما أن المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل على مدى سنوات لا تخضع لقواعد الاشتباك العسكري المتعارف عليها في العالم كله، بمعني أن إسرائيل تسمح لنفسها قتل من تشاء في أي وقت تشاء ولا تتحمل أي نوع من الرد على عملية القتل التي تتم في الغالب بدم بارد، ولذلك ترى الفارق الكبير بين عدد القتلى الفلطسينيين والإسرائيليين في أي مواجهة.

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  2. يقول احسان الاسود:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:09 ص

    حسبنا الله و نعم الوكيل في حكام العرب قبل اسرائيل

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  3. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:27 ص

    الله يا الله صحي ضمير الامة … الله يا الله انصر فان الضمير قد مات

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