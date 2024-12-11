استشهاد 25 فلسطينيا بقصف إسرائيل منزلين في مخيم النصيرات وبيت لاهيا- (فيديو)

غزة: استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وقال شهود عيان إن “طائرة حربية إسرائيلية أغارت بشكل عنيف على منزل مكون من 3 طوابق قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا” شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وفقدان 12.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية بالتزامن مع عمليات نسف منازل سكنية وقصف مدفعي عنيف على شمال غزة pic.twitter.com/yMJWjUB0Z0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 10, 2024

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 30 مواطنا بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

#عاجل مقبرة جماعية تضم جثامين شهداء مجزرة عائلة الكحلوت التي دمّر الاحتلال منزلها في منطقة عزبة بيت حانون شمال غزة pic.twitter.com/g0m6LrKEo0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 10, 2024

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)