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ليلة دامية جديدة في غزة.. 30 شهيدا إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 7 منازل- (فيديوهات)

31 - أغسطس - 2024

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غزة: استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر السبت، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة، في ليلة دامية جديدة عاشها سكان القطاع الذي يشهد حربا متواصلة منذ نحو 11 شهرا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين جنوبي مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع.

وقال شهود عيان، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوبي حي الزيتون بوابل من القذائف فيما أطلقت مروحيات نيران الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف تجاه الحي منذ فجر السبت.

وأضاف الشهود أن طائرات مسيرة استهدفت بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووسط القطاع، شهد مخيم النصيرات ليلة دامية استشهد فيها 17 فلسطينيا في غارات استهدفت عدة منازل.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، إن “9 شهداء و10 إصابات منها حالات خطيرة وصلت المستشفى جراء استهداف منزل لعائلة أبو يوسف غرب المخيم”.

وأضاف المستشفى، أن “4 شهداء وعددا من الإصابات وصلوا جراء استهداف منزل بمخيم 1 في النصيرات”، فيما ذكر شهود عيان، أن “المنزل المستهدف في مخيم 1 يعود لعائلة حمد”.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة “زقوت” في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات.

وشهدت المحافظة الوسطى قصفا مدفعيا عنيفا ومكثفا استهدف مناطق شرقي مدينة دير البلح (وسط) وجنوبي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة خان يونس جنوبي غزة، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إنّ “4 شهداء وعددا من الإصابات وصلوا المشافي جراء استهداف منزل يعود لعائلة العصار جنوبي المدينة”.

وأضاف الجهاز، في بيان آخر، أن طواقمه انتشلت 5 شهداء من عائلة “أبو بكر” و15 إصابة جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة جورت اللوت في خان يونس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو سمرة:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 12:38 م

    ما هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واللبناني والسوري يا بني يعرب. الجواب سيكون اقتلوا ودمروا واحتلال الأراضي.

    رد

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