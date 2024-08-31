ليلة دامية جديدة في غزة.. 30 شهيدا إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 7 منازل- (فيديوهات)

غزة: استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر السبت، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة، في ليلة دامية جديدة عاشها سكان القطاع الذي يشهد حربا متواصلة منذ نحو 11 شهرا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين جنوبي مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع.

شهداء ومصابون في استهداف منزل عند مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/DXLcOSUa3J — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 30, 2024

وقال شهود عيان، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوبي حي الزيتون بوابل من القذائف فيما أطلقت مروحيات نيران الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف تجاه الحي منذ فجر السبت.

وأضاف الشهود أن طائرات مسيرة استهدفت بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

فيديو.. أثناء انتشال طواقم الدفاع المدني 3 شهداء في قصف منزل لعائلة "حجاج" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/hBOi28Fvv4 — احداث حول العالم 🌎 (@alking14399969) August 30, 2024

ووسط القطاع، شهد مخيم النصيرات ليلة دامية استشهد فيها 17 فلسطينيا في غارات استهدفت عدة منازل.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، إن “9 شهداء و10 إصابات منها حالات خطيرة وصلت المستشفى جراء استهداف منزل لعائلة أبو يوسف غرب المخيم”.

“I feel cold, cover me” a girl said after being injured in an Israeli air strike in the Nusairat refugee camp. طفلة اصيبت في قصف استهدف مخيم النصيرات pic.twitter.com/zypTCjiEWl — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 31, 2024

وأضاف المستشفى، أن “4 شهداء وعددا من الإصابات وصلوا جراء استهداف منزل بمخيم 1 في النصيرات”، فيما ذكر شهود عيان، أن “المنزل المستهدف في مخيم 1 يعود لعائلة حمد”.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة “زقوت” في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات.

وشهدت المحافظة الوسطى قصفا مدفعيا عنيفا ومكثفا استهدف مناطق شرقي مدينة دير البلح (وسط) وجنوبي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة خان يونس جنوبي غزة، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إنّ “4 شهداء وعددا من الإصابات وصلوا المشافي جراء استهداف منزل يعود لعائلة العصار جنوبي المدينة”.

تغطية صحفية| مشاهد من وداع شهـ ــداء عائلة العصار الذين ارتقوا بغارة للاحتلال الليلة على خانيونس. pic.twitter.com/rALFFkSty1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 31, 2024

وأضاف الجهاز، في بيان آخر، أن طواقمه انتشلت 5 شهداء من عائلة “أبو بكر” و15 إصابة جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة جورت اللوت في خان يونس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)