ليلة دامية جديدة في غزة.. 30 شهيدا إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 7 منازل- (فيديوهات)

غزة: استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر السبت، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة، في ليلة دامية جديدة عاشها سكان القطاع الذي يشهد حربا متواصلة منذ نحو 11 شهرا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين جنوبي مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع.

وقال شهود عيان، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوبي حي الزيتون بوابل من القذائف فيما أطلقت مروحيات نيران الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف تجاه الحي منذ فجر السبت.

وأضاف الشهود أن طائرات مسيرة استهدفت بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووسط القطاع، شهد مخيم النصيرات ليلة دامية استشهد فيها 17 فلسطينيا في غارات استهدفت عدة منازل.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، إن “9 شهداء و10 إصابات منها حالات خطيرة وصلت المستشفى جراء استهداف منزل لعائلة أبو يوسف غرب المخيم”.

“I feel cold, cover me” a girl said after being injured in an Israeli air strike in the Nusairat refugee camp.

طفلة اصيبت في قصف استهدف مخيم النصيرات pic.twitter.com/zypTCjiEWl

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 31, 2024