5 شهداء جراء قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على منزلين في مدينة غزة وخان يونس- (فيديو)

غزة: استشهد 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل، ليلة الأحد/ الإثنين، بعد قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ومصادر طبية، باستشهاد العديد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

مؤثر .. أب يقوم بإخلاء نجله المصاب من مستشفى شهـ.ـداء الأقصى وسط القطاع بعد قصف الاحتلال لمحيط المستشفى pic.twitter.com/pGSEp5d6Ar — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 25, 2024

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى “المعمداني” “وصلنا عدد من الشهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل في شارع الشهداء غربي مدينة غزة”.

فيما أفاد شهود عيان، أن طائرات حربية شنت غارات على منزل لعائلة “أبو ريدة” في بلدة في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، نقلتهم الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى مستشفى غزة الأوروبي”.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني، عبر منصة تلغرام: “الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين أحدهم بمدينة غزة، وآخر لعائلة أبو ريدة في عبسان الكبيرة بخان يونس”

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.

(وكالات)