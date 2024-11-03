شهداء وجرحى فلسطينيون بقصف إسرائيلي لمنزل شرقي مدينة غزة

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الأحد، استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل شرقي مدينة غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان عبر منصة “تلغرام”: “طواقمنا انتشلت عددا (لم يذكره) من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البطش بحي التفاح”.

وأضاف: “تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة”.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت المنزل ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وأشار الشهود إلى أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)