شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وغزة- (فيديو)

غزة: استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو وردة في جباليا البلد، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي “أوامر إخلاء” جديدة لمواطنين جنوب شرق بلدة جباليا.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء في مدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة دوار أبو الجديان في بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

“الاحتلال قتل عمّار ”

◾صدمة ام بعد قتل الاحتلال ابنها الوحيد pic.twitter.com/JiEeloN59W — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 13, 2024

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في حي الصبرة جنوب المدينة.

وأقدمت قوات الاحتلال على حرق مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع، علما أن الاحتلال أطلق النار على المركبة نفسها وعطّلها عن العمل قبل أيام. كما حرقت قوات الاحتلال منزلا بجوار المستشفى.

وأطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال نسف عدد من المباني السكنية داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

” ولدت واســتشهدت في الحرب..”

⬅️ شاهد..الطفلة روان الشيخ “8 شهور”، استــشهدت في مجزرة الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غز pic.twitter.com/qo7RaCQAQX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 14, 2024

وأدت الرياح العاصفة المصحوب بالأمطار، إلى غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، خاصة بالقرب من شواطئ بحر قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.