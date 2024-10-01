شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس والاحتلال يطلق النار على المسعفين- (فيديو)

غزة: استشهد العديد من الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

"أحمد بنزف قدامنا وبموت"..

مناشدة العائلات المحاصرة تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال منازل شرق خانيونس ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم pic.twitter.com/Pk8vDks6WO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

وقالت عائلة الصحافي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ولا زالوا عالقين تحت ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت مصادر إن الصحافي الزرد مصاب بظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل، وتطلق آليات الاحتلال الرصاص على كل من يتحرك.

وقال شهود عيان إنه “مع تدمير البيت المكون من طابقين، فإن المصابين المتواجدين تحت الركام يناشدون إنقاذهم، لكن لا يستطيع أحد الاقتراب”.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر الأربعاء، أن طواقمه تتعرض لاستهداف إسرائيلي أثناء محاولة إنقاذ 26 مصابا فلسطينيا عالقين تحت أنقاض منازلهم في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة

وفي بيان، قال الدفاع المدني: “تلقينا إشارات من 4 منازل استهدفها الاحتلال تأوي فلسطينيين أصيب منهم 26 مصابا في منطقتي قيزان النجار وميران”.

وأضاف ” تحركت طواقمنا فورا، لكن الطائرات المسيرة أطلقت النيران تجاهها، ما أجبرهم على الانسحاب في ظل ظروف قاسية”.

وأضاف البيان “نحاول التنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للسماح لطواقمنا بإجلاء المصابين من تحت الأنقاض”.

(وكالات)