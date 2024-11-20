شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزة- (فيديو)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباءالفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

#فيديو غير عادي .. أطفال أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً بمدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/IKPf2RmUSt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2024

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)