شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وجباليا- (فيديوهات)

غزة: استشهد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، السبت، بغارات جوية إسرائيلية على منازل في قطاع غزة، بينما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير المباني السكنية بالقطاع.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان أن طواقمه انتشلت 11 شهيدا، بينهم 4 أطفال و3 سيدات جراء قصف طائرة حربية منزلاً لعائلة “بستان” في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي بيان آخر، قال الدفاع المدني إن سيدة استشهدت وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة “العمراني” شرقي مدينة غزة.

واستشهد، فجر اليوم السبت، مواطنون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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تواصل الغارات الصهيونية الليلة على شمال قطاع غزة pic.twitter.com/CElfSTp02u — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 13, 2024

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس.

وأكد الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء ولإصابة آخرين.

#عاجل | لحظة قصف طائرات الاحتلال أرضًا قرب مسجد بلال في دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/uDZUzwCcdr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 13, 2024

(وكالات)