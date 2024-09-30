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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب بيت لاهيا

30 - سبتمبر - 2024

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استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف مدرسة أبو جعفر بحي السلاطين غرب بيت لاهيا التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستشهدت امرأة وطفلها، فجر اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد امرأة وطفلها الرضيع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا، وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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