شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

غزة: استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأصيب 20، الجمعة، في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمنطقتين وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في بيان، إنه “استقبل 3 شهداء و20 إصابة جراء استهداف في مخيم النصيرات، وآخر مقابل أحد مخازن وكالة الأونروا على شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة”.

وقال مراسل قناة الجزيرة الصحافي أنس الشريف إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مخازن الأونروا وسط القطاع أوقع شهيدين وإصابة.

وفي وقت سابق، أفاد الشريف باستشهاد الصحافيين سعدي مدوخ وأحمد سكر؛ في قصف الاحتلال منزلا لعائلة مدوخ في حي الدرج بغزة

#عاجل استشهاد الزملاء الصحفيين سعدي مدوخ وأحمد سكر؛ بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة مدوخ في حي الدرج بغزة. pic.twitter.com/Ovly8zt8zQ — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 5, 2024

(وكالات)