سياسة | عربي | فلسطين

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة- (فيديوهات)

منذ 24 دقيقة

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غزة: استشهد 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا يعود لعائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، وجرح آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على حي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وفي السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

(وكالات)

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