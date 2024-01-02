شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمبنى “الهلال الأحمر” في خان يونس

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، سقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف الطابق الثامن من مقرها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: “الاحتلال يستهدف الطابق الثامن في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ووجود عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين”.

ولأكثر من مرة، قالت الجمعية إن نازحين فلسطينيين اتخذوا من مقرها في خان يونس مأوى لهم.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطوابق العلوية من المقر ذاته، ما أدى لإصابة عدد من النازحين.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف جيش الاحتلال العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية.

(الأناضول)