شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمستشفى “الشفاء” غربي غزة

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، الاثنين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

وذكر الشهود، أن القصف تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشرقية لمدينة غزة بعد أن توغلت الدبابات الإسرائيلية في أجزاء منها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن “ما يقوم به الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمراكز الطبية جزء من سياسته لتصفية القطاع الصحي في غزة وإسقاط المنظومة الصحية”.

وأضاف القدرة، أن “القصف الإسرائيلي للشفاء تركز على ساحة المستشفى ومبنى الجراحات التخصصي ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

وأشار إلى أن المستشفى يؤوي آلاف النازحين الذين خرجوا من منازلهم مجربين من المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفى “الشفاء” ما أدى إلى “مجازر” بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.

كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المستشفى وقصفت عددا من مبانيه كما نفذت الجرافات العسكرية عمليات تجريف واسعة في باحاته ودمرت مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية الأساسية في المستشفى، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة بغزة.

وفي 25 نوفمبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بعد نحو 10 أيام على اقتحامه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)