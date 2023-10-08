ارتفاع عدد الشهداء في استهداف منزل برفح إلى 12.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

غزة: ارتفع عدد شهداء منزل عائلة شبات الذي استهدفه الاحتلال بشكل مباشر في بيت حانون إلى 12 خلال قصف عنيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال شهود عيان إن مقاتلات حربية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة “شبات” في بيت حانون دون سابق إنذار، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.

وأفاد مصدر طبي أن “طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء والمصابين من بين ركام المنزل المدمر”.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية شن سلسلة من الغارات العنيفة ضد العديد من الأهداف في غزة.

واستهدفت الغارات، بحسب مصادر طبية وشهود عيان، عددا من المنازل والمرافق والمؤسسات.

وطال القصف الإسرائيلي، وفق مصدر أمني، مكتب رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار بحي النصر غربي مدينة غزة ومحيطه، إلى جانب ملعب “فلسطين” الرياضي.

وذكر شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مقري “البنك الوطني الإسلامي”، و”بنك الإنتاج” في مدينة غزة، ما أدى لتدميرهما كليا.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

“هيئة البث”: إصابة 6 إسرائيليين في قصف صاروخي من غزة

وأصيب 6 إسرائيليين، فجر الأحد، أحدهم بجروح خطيرة، لدى سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان (جنوب).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على مبنى بالمدينة، فيما أصيب 5 آخرين بجروح طفيفة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت والعديد من مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة، بالتزامن مع غارات عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وسجلت إصابة مباشرة لأحد المنازل في سديروت، دون وقوع إصابات.

ونقلت هيئة البث عن مستوطن إسرائيلي “نريد العودة إلى المنزل لكننا نخشى التحرك من هنا”.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “نطلب من الجمهور مرة أخرى الانصياع لتعليمات قوات الأمن وإبلاغ الخط الساخن أو الضباط المنتشرين في المنطقة بشأن أي حادث غير عادي”.

وأضافت “وفي مناطق القتال يجب البقاء في المناطق المحمية وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات”.

(وكالات)