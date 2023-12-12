شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

غزة: استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فجر اليوم الثلاثاء ومساء الإثنين، جراء تواصل القصف الإسرائيلي الهمجي على عدة مناطق في قطاع غزة.

واستشهد 22 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون في القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن” 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض”.

وأشارت إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

واستشهد 12 مواطناً وأصيب العشرات، فجر الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطناً بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غز

وفي هذا السياق، استشهد العديد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة العرقان في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما أصيب العديد من المواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة عيسى قرب مقبرة الشابورة في رفح، كذلك، قصف الاحتلال “خربة العدس” شمال شرق رفح، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد العديد من المواطنين وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، استشهد 25 فلسطينياً على الأقل، ظهر يوم الإثنين، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل مواطنين في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 15 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات نتيجة الغارات الكثيفة على وسط القطاع، والتي كان آخرها استهداف منزل بمخيم المغازي للاجئين، بينما ارتقى 10 شهداء باستهداف منزل في شارع البيئة بدير البلح وسط القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ارتقى شهيدان عقب استهدافهما من طائرة مسيّرة في “جباليا النزلة” شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مخيم المغازي وسط القطاع تعرض لقصف عنيف من قبل طيران الاحتلال، حيث نقل العشرات بين شهيد وجريح إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ ومواطنون من انتشال 23 جثمانا من تحت أنقاض منازل لعائلة “خلة” بعد تدميرها في قصف نفذه طيران الاحتلال في جباليا النزلة الليلة الماضية.

(وكالات)