شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الأحد/ الإثنين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال بناية عائلة البطش في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي

منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

شاهد .. وصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس ، قبل قليل pic.twitter.com/VgJq0KpmkR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2024

وفي مدينة خان يونس، استشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة جاد الله غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب 6 مواطنين آخرين في قصف منزل يعود لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

ارتقاء الطفلة مريم مصطفى الخطيب متأثرة بإصابتها جراء قصف شقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/8vdyP3CFnj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2024

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

سلم على أبوك وقوله صابرين".. مشهد مؤثر من وداع أحد الشـ.ـهداء وسط قطاع غزة pic.twitter.com/5WrIMQsqsT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2024

(وكالات)