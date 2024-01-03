شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تواصل قصفها على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.
وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 22185 شهيد، إضافة إلى أكثر من 57 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية.
ووصل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 40 شهيدا ونحو 100 جريح منذ صباح الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات، ودير البلح، ما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.
كما ألقى طيران الاحتلال قنابل فسفورية ودخانية في محيط مديرية تعليم الوسطى ومدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات.
كما استشهد 16 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال مدرسة لولوة عبد الوهاب القطامي الأساسية للبنين قرب دوار أنصار في غزة، التي تؤوي نازحين.
وقصف طيران الاحتلال مسجد الدعوة وعدة منازل في منطقة معن شرق خان يونس جنوب القطاع.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء قصف الاحتلال لمقر الجمعية في خان يونس لمرتين متتاليتين.
(وكالات)
ألا سُحقاً للصهاينة العرب … وما وصفتهم ب”العرب” إلا لأنهم يتكلمون العربية, حتى وإن كانت لغتهم مُهلهلة وركيكة, أما قلوبهم فهى صهيونية الهوى والعقيدة حتى النخاع!!
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عندما قام كفار قريش بحصار الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم فى شِعب أبى طالب, رقت قلوب بعض “كفار قريش” لمعاناتهم, فأخذوا يتسللون إليهم ببعض المؤن والطعام.
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أما قلوب الصهاينة العرب فهى كالحجارة أو أشد قسوة … وهم شركاء الصهاينة اليهود فى المعاناة الرهيبة التى يتعرض لها أهلنا المرابطين الصابرين المٌحتسبين فى غزة, وفى كل بقاع فلسطيننا المُحتلة … لعنات الله عليهم أجمعين.
هذه المجازر وحرب الابادة المتواصلة منذ ثلاثة أشهر ما كان لها إن تقع لولا تواطؤ الانظمة العربية الرجعية المتخاذلة
الوحوش الصهاينة لا مكان لهم فوق الأرض العربية و الحساب معهم مفتوح حتى تصفية ٱخر صهبوني في كل مكان من العالم ومن وراءه منضمةإيباك الصهيونية التي تنشط في الولايات المتحدة الامريكية