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شهداء ودمار.. جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة- (فيديوهات)

26 - أكتوبر - 2024

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غزة: انسحب الجيش الإسرائيلي، السبت، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى كمال عدوان “مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة”.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي “دمر وحرق” منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان قبل تراجعه في المنطقة.

وتابعوا أن هناك مرضى وجرحى ونازحين فلسطينيين بالمستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

ولفت الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه وألقى قذائف في ساحاته.

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، محيط مركزي إيواء في محافظة شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي لليوم 22 على التوالي، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين.

وأفاد شهود عيان أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مدرسة “الفاخورة”، في مخيم جباليا للاجئين، والتي تحولت بفعل حرب الإبادة لمركز إيواء، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

كما قالت إذاعة الأقصى المحلية، إن فلسطينيين اثنين من عائلة الشيخ استُشهدا بقصف إسرائيلي قرب مدرسة الفاخورة.

وفي وقت لاحق، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مدرسة الشيماء، التي تضم بين أروقتها وصفوفها عشرات النازحين.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد أكثر من 820 فلسطينيا بفعل هجمات إسرائيل على شمال القطاع الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح: “الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 820 فلسطينيا خلال 22 يوما من التطهير العرقي شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “عشرات الشهداء الذين قتلهم الجيش شمال القطاع ملقون بالشوارع وداخل المنازل المدمرة”.

وتابع: “الوضع الصحي شمال القطاع منهار بسبب حصار الجيش الإسرائيلي المستشفيات واقتحامه كمال عدوان واعتقال الكوادر الطبية ومرضى وجرحى”.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة اعتقال الجيش الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد DZ:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 2:37 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

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  2. يقول سعد:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 2:40 م

    يجب على كافة الشرفاء و الاحرار في العالم أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الصهيوني النازي الذي يدمر المستشفيات و يحرق الأطفال و هم احياء

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  3. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 7:26 م

    شخصيا أوجه أللوم للدولة ألمصررية ألتى حكما قطاع غزة ردحا من ألزمن وكان ألتنقل بين أهل ألقطاع ومصر عادى جدا وكأن ألقطاع جزء من مصر. بالإضافة لهذا وذاك قامت علاقات مصاهرة بين أهل ألقطاع وألمصريين. زواج بين ألطرفين!!! ألسؤال ألكبير أليوم لماذا هذا ألموقف ألعدائى للقطاع من قبل ألنظام ألمصرى ألحالى بقيادة هذا ألمسمى سيسو؟ هل من جواب؟؟؟!!!

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