شهداء ودمار.. جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة- (فيديوهات)

غزة: انسحب الجيش الإسرائيلي، السبت، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما.

هذا ما تبقى من مستشفى كمال عدوان بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تاركةً وراءها آثار الخراب والدمار. pic.twitter.com/drOtvVEFd2 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 26, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى كمال عدوان “مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة”.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي “دمر وحرق” منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان قبل تراجعه في المنطقة.

بعد تراجع قوات الاحتلال من مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة.. كاميرا الجزيرة ترصد حجم الدمار في المستشفى شمالي قطاع #غزة وأوضاع المرضى والجرحى فيه#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JikdS5N1Dq — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2024

وتابعوا أن هناك مرضى وجرحى ونازحين فلسطينيين بالمستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

ولفت الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه وألقى قذائف في ساحاته.

هذا الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان يودع نجله ابراهيم ش8يداً pic.twitter.com/BYUWvT8eJv — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 26, 2024

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، محيط مركزي إيواء في محافظة شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي لليوم 22 على التوالي، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين.

وأفاد شهود عيان أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مدرسة “الفاخورة”، في مخيم جباليا للاجئين، والتي تحولت بفعل حرب الإبادة لمركز إيواء، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

كما قالت إذاعة الأقصى المحلية، إن فلسطينيين اثنين من عائلة الشيخ استُشهدا بقصف إسرائيلي قرب مدرسة الفاخورة.

وفي وقت لاحق، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مدرسة الشيماء، التي تضم بين أروقتها وصفوفها عشرات النازحين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدرسة الشيماء شمال بيت لاهيا، حيث تأوي المدرسة عددًا كبيرًا من النازحين. pic.twitter.com/hDAMBimvnu — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 26, 2024

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد أكثر من 820 فلسطينيا بفعل هجمات إسرائيل على شمال القطاع الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح: “الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 820 فلسطينيا خلال 22 يوما من التطهير العرقي شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “عشرات الشهداء الذين قتلهم الجيش شمال القطاع ملقون بالشوارع وداخل المنازل المدمرة”.

وتابع: “الوضع الصحي شمال القطاع منهار بسبب حصار الجيش الإسرائيلي المستشفيات واقتحامه كمال عدوان واعتقال الكوادر الطبية ومرضى وجرحى”.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة اعتقال الجيش الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة.

(الأناضول)