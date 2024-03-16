شهداء وعالقون تحت الأنقاض إثر قصف عمارة سكنية وتسويتها بالأرض في غزة- (فيديوهات)

غزة: أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، عن 5 شهداء وعالقين تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي لعمارة سكنية شرق مدينة غزة شمال القطاع المحاصر.
وقال الدفاع المدني، في بيان مقتضب: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمارة من 7 طوابق في شارع اللبابيدي بمدنية غزة ويسويها بالأرض”.
وأشار إلى وجود “شهداء و عالقين تحت الأنقاض”، دون تحديد عددهم.
وفي بيان لاحق على منصة تلغرام، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من “انتشال 5 شهداء” من تحت الأنقاض.
وأوضح أن هناك “عدة إصابات، وعدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة الاي”.
ورغم دخول شهر رمضان، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
سبق ذلك الإعلان عن قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.
إصابات بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/T7BqsZLIrS
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2024
(وكالات)
الاجرام الصهيوني لا يعير إهتماما للمدنيين والعزل والمرضى و المسننين وهو يقصف العمارات السكنية عمدا لقتل أكبر عدد ممكن وبث الرعب في نفوس كل الفلسطنيين
مدعوا الحرية و المطبعون يتفرجون كأنهم في فلم هليودي لا قيمة للبشر عندهم لا ضمير لديهم و لا حياء
لكم الله بعد ان خذلتكم وخانتكم انظمتنا وتآمرت عليكم الدول الكبرى هذه حرب دينية ومن لازال يعتقد غير ذلك فهو اعمى
طفح الكيل حسبي الله و نعم الوكيل
لماذا هذا الخوف و الرعب من إسرائيل؟ إلى متى نرضى بهذا الظلم؟ على الدول العربية التدخل فورا لإيقاف الإبادة
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
قلوبنا معكم اهل غزة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اهل الجنة ولا إلاه إلا الله والله اكبر .
لا أحد غير الله ينتقم لكم يا أهل غزة
صبرا اهل فلسطين الحبيبة .. إن موعدنا الجنة 🌴
طفح الكيل حسبي الله و نعم الوكيل (انا يا صديقي متعب بعروبتي )و خجول من نفسي عربانها في سبات عميق
يا ربي حرر أرضك من أيدي الصهيونية والامبريالية الامريكية يا رب والظلم لأ يدوم يا رب