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شهداء وعالقون تحت الأنقاض إثر قصف عمارة سكنية وتسويتها بالأرض في غزة- (فيديوهات)

16 - مارس - 2024

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غزة: أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، عن 5 شهداء وعالقين تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي لعمارة سكنية شرق مدينة غزة شمال القطاع المحاصر.
وقال الدفاع المدني، في بيان مقتضب: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمارة من 7 طوابق في شارع اللبابيدي بمدنية غزة ويسويها بالأرض”.
وأشار إلى وجود “شهداء و عالقين تحت الأنقاض”، دون تحديد عددهم.

وفي بيان لاحق على منصة تلغرام، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من “انتشال 5 شهداء” من تحت الأنقاض.
وأوضح أن هناك “عدة إصابات، وعدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة الاي”.
ورغم دخول شهر رمضان، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

سبق ذلك الإعلان عن قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

(وكالات)

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  1. يقول رضا تونس:
    مارس 15, 2024 الساعة 9:40 م

    الاجرام الصهيوني لا يعير إهتماما للمدنيين والعزل والمرضى و المسننين وهو يقصف العمارات السكنية عمدا لقتل أكبر عدد ممكن وبث الرعب في نفوس كل الفلسطنيين
    مدعوا الحرية و المطبعون يتفرجون كأنهم في فلم هليودي لا قيمة للبشر عندهم لا ضمير لديهم و لا حياء

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  2. يقول عبدالله:
    مارس 15, 2024 الساعة 9:44 م

    لكم الله بعد ان خذلتكم وخانتكم انظمتنا وتآمرت عليكم الدول الكبرى هذه حرب دينية ومن لازال يعتقد غير ذلك فهو اعمى

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  3. يقول نجمة:
    مارس 15, 2024 الساعة 10:26 م

    طفح الكيل حسبي الله و نعم الوكيل

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  4. يقول Anon:
    مارس 15, 2024 الساعة 11:14 م

    لماذا هذا الخوف و الرعب من إسرائيل؟ إلى متى نرضى بهذا الظلم؟ على الدول العربية التدخل فورا لإيقاف الإبادة

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  5. يقول Neo:
    مارس 16, 2024 الساعة 12:34 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
    قلوبنا معكم اهل غزة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اهل الجنة ولا إلاه إلا الله والله اكبر .

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  6. يقول المحتسب لله:
    مارس 16, 2024 الساعة 12:43 ص

    لا أحد غير الله ينتقم لكم يا أهل غزة

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  7. يقول احمد .. فلسطين:
    مارس 16, 2024 الساعة 3:13 ص

    صبرا اهل فلسطين الحبيبة .. إن موعدنا الجنة 🌴

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  8. يقول نجمة:
    مارس 16, 2024 الساعة 5:37 ص

    طفح الكيل حسبي الله و نعم الوكيل (انا يا صديقي متعب بعروبتي )و خجول من نفسي عربانها في سبات عميق

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  9. يقول E AMAR:
    مارس 17, 2024 الساعة 12:15 ص

    يا ربي حرر أرضك من أيدي الصهيونية والامبريالية الامريكية يا رب والظلم لأ يدوم يا رب

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