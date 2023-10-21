شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيل سوق النصيرات- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، السبت، أن قصفا إسرائيليا استهدف سوق النصيرات وسط القطاع، وتسبب في سقوط شهداء ومصابين.

وقالت في بيان نشر على تلغرام: “شهداء وعدد كبير من الإصابات (دون ذكر رقم) في استهداف من طائرات الاحتلال داخل سوق النصيرات وسط القطاع”.

وفي السياق، أوضحت عدة وسائل إعلام محلية بينها “إذاعة الأقصى”، أن القصف الإسرائيلي “استهدف متجر عقل وسط سوق النصيرات، مما أدى إلى اشتعال النيران به وبالمتاجر المجاورة”.

📹 فيديو: طائرات الاحتلال تقصف محلا للمأكولات الشعبية في دوار سوق النصيرات pic.twitter.com/cqgqAbXrKK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2023

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف “وجدت صعوبة في الدخول إلى السوق”، على خلفية الغارة الإسرائيلية.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)