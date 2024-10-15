شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس وجباليا ومخيم النصيرات- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر محلية عن سقوط شهيدين على الأقل، وعدة إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من محطة راضي للبترول غرب مخيّم النصيرات وسط القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

تغطية صحفية: 5 شهـ.ـداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الصالحي بشارع جولس شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/A3aNvjsUWa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2024

كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، تزامنا مع غارتين شنهما الطيران الحربي على الحي.

كما أفادت مصادر محلية، باشتعال النيران بمنزل داخله أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشريف في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية لا تستطيع الوصول إلى المكان.

مؤثر و مؤلم .. شاهد .. صدمة أم باستشـ.ـهاد طفلها الوحيد في قصف للاحتلال على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/DO8zjqBmFk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2024

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

واستُشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة السيد في محيط مسجد الهندي بمنطقة الفالوجة بمخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في مدينة غزة، وخيمتين للنازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن 15 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، كما أصيب 8 مواطنين أغلبهم من النساء، نتيجة استهداف خيمة نازحين شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال مدرسة “حفصة الفوقا” التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين الشهداء طفل كان يلهو بحذاء “سكوتر” في ساحة المدرسة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)