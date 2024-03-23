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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)

منذ 55 دقيقة

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غزة: استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمنزل في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً قرب منطقة “حكر الجامع”، يعود لعائلة العطار في دير البلح، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأشار الشهود، إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني (الحماية المدنية) لا يزالون ينقلون الضحايا والمصابين من مكان الاستهداف إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وذكروا أن القصف تسبب في دمار المنزل، وأحدث أضرارًا جسيمة في المنازل والممتلكات المجاورة له.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء والمصابين جراء قصف المنزل.

وحلَّ شهر رمضان هذا العام، وإسرائيل تواصل حربها المدمرة ضد قطاع غزة، على الرغم من مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

(الأناضول)

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