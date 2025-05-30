شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة- (فيديوهات)

غزة: ارتفع عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة شمالًا وجنوبًا، في ظل تصعيد متواصل يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

متابعة |وصول شهيــد وإصابات إلى مستشفى ناصر جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/oT1Cv7JPft — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2025

ففي منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين، في اعتداء مباشر على المدنيين الذين اضطروا للنزوح هربًا من القصف.

وفي المناطق الجنوبية من خان يونس، شنّ الاحتلال قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف أطراف المدينة، ما أدى إلى دمار واسع وحالة من الذعر في صفوف السكان، لا سيما النساء والأطفال.

أما في شمال غزة، فقد استُشهد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة جباليا النزلة، ما أدى إلى تدميره بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، في واحدة من أعنف الغارات التي شهدتها المنطقة منذ أيام.

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من الهجمات المستمرة التي تشنّها قوات الاحتلال منذ أشهر، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.