شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في دير البلح وخان يونس- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.

شاهد .. إصابات وصلت مستشفى شـ.ـهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

شاهد ..3 شـ.ـهداء من عائلة الفرا بينهم طفلة وامرأة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

