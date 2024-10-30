سياسة | عربي | فلسطين

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في دير البلح وخان يونس- (فيديوهات)

30 - أكتوبر - 2024

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ارتقى عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

(وكالات)

  1. يقول هدهد سليمان:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 5:06 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    وانا لله وانا اليه راجعون.
    جيران رحمهم الله.

  2. يقول رأي حر:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 6:38 ص

    أليس منكم رجل رشيد لإيقاف الخراب والدمار. يا للخيبة العقل العربي المتحجر لا أمل ولا مستقبل في الأفق خراب ودمار وسفك الدماء، يا أصحاب القرار أوقفوا تأجيج العنف والكراهية قبل فوات الأوان. إنها المأساة ولا مبرر لها انه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا من الله.

