شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في دير البلح وخان يونس- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.
شاهد .. إصابات وصلت مستشفى شـ.ـهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/839M59LgTm
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2024
وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
شاهد ..3 شـ.ـهداء من عائلة الفرا بينهم طفلة وامرأة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/B8fLWHbSLo
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 29, 2024
كما ارتقى عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.
كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.
(وكالات)
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وانا لله وانا اليه راجعون.
جيران رحمهم الله.
أليس منكم رجل رشيد لإيقاف الخراب والدمار. يا للخيبة العقل العربي المتحجر لا أمل ولا مستقبل في الأفق خراب ودمار وسفك الدماء، يا أصحاب القرار أوقفوا تأجيج العنف والكراهية قبل فوات الأوان. إنها المأساة ولا مبرر لها انه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا من الله.