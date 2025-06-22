سياسة | عربي | فلسطين

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

22 - يونيو - 2025

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لندن- “القدس العربي”:

ارتفع عدد الشهداء إلى 26 فلسطينيا في غارات وإطلاق نار إسرائيلي منذ فجر الأحد بعدة مناطق في غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته.

وأضافت أن الطائرات استهدفت خيمة نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في منطقة أصداء شمال خان يونس.

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